«Ведомости»: в администрации президента посчитали ошибкой слабую мобилизацию пенсионеров перед выборами в Мосгордуму

Последние две недели представители администрации президента на закрытых мероприятиях обсуждали предвыборную кампанию в Мосгордуму и делали выводы о допущенных ошибках, пишут «Ведомости».

Так, по словам источников, участники круглого стола, проведенного ВЦИОМ, посчитали ошибкой слабую мобилизацию пенсионеров как одной из основных групп поддержки власти. «Их впервые не оказалось среди активного электората, они были обескуражены протестами и не поняли, как их воспринимать и за кого теперь голосовать», — объясняет собеседник.

Участники семинара для политтехнологов признали неверным шагом «зачистку оппозиционеров». Как отмечает издание, в администрации решили, что некоторых из них стоило допускать к выборам в Мосгордуму и «выставлять нормальных спойлеров». В ходе семинара также обсудили проект «Умное голосование» Алексея Навального, политическая повестка которого оказалась сильнее «дворовой политики добрых дел». Как газета сообщала накануне, ошибкой признали и самовыдвижение представителей от «Единой России», а также слабый подбор кандидатов от власти.

Кроме того, в администрации президента решили больше не давать московской мэрии контролировать ведение избирательных кампаний в столице, рассказывает источник. По его словам, в прошедших выборах Кремль не принимал активного участия, вмешаться администрации пришлось после начала протестов. До этого, как пишут «Ведомости», администрация только давала советы куратору выборов — вице-мэру Наталье Сергуниной.

Протесты в Москве начались 14 июля из-за недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В дни наиболее масштабных митингов в центре столицы проходили фестивали с участием современных российских исполнителей. Так, мэрия и организаторы отчитывались о большом числе посетителей фестивалей «PROлето», «Шашлык Live», Meat&Beat.