На Урале заменили условный срок на реальный бизнесмену, надевавшему на ребенка ошейник с током

Свердловский областной суд заменил основателю интернет-провайдера «Планета» Юрию Юдину условный срок на 4 года в колонии общего режима по делу об истязании пятилетнего сына его знакомой. Об этом сообщает «Екатеринбург онлайн».

Приговор обжаловало гособвинение, просившее для бизнесмена 5 лет лишения свободы. Дело возбудили в 2017 году, в нем было несколько эпизодов, однако из-за сроков давности в обвинительное заключение вошел только один. Суд изменил квалификацию на декриминализованную статью о побоях и снял с него ответственность, однако после жалобы прокуратуры дело вернули на новое рассмотрение.

По данным следствия, в 2014-2016 годах Юдин в принадлежащем компании частном доме надевал на сына подруги электроошейник, давал ему пульт управления и заставлял «наказывать себя» за отсутствие успехов в айкидо. На опубликованных СМИ записях было видно, как после каждого удара током ребенок выгибается и всхлипывает.

При истязании присутствовала мать мальчика, но она отказалась свидетельствовать против Юдина. СМИ также публиковали фото и видео, на которых Юдин бил и других детей палками и колет им кисти рук ножом и иголками (предположительно, детей своих подчиненных), о насилии рассказывали и сами подчиненные. В СК заявили, что экспертиза не нашла у бизнесмена психических расстройств, однако он «испытывает потребность самоутверждаться».