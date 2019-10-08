Суд отказал отделу полиции в иске об удалении с сайта дагестанской газеты «Черновик» новости о подброшенной гранате

Кировский районный суд Махачкалы отказал в иске отделу МВД по городу Буйнакску, который требовал обязать газету «Черновик» удалить новость о том, что полицейские подбросили гранату местному жителю. Об этом говорится в карточке на сайте суда, на нее обратило внимание «МБХ медиа».

Решение было вынесено 26 сентября. Юрист «Черновика» Саид Султанов уточнил, что МВД требовало удалить новость и опубликовать опровержение. «Черновик» предлагал МВД написать в газете ответ на новость, но полиция от этого отказалась.

Материал, вызвавший претензии полиции, был опубликован в феврале. В новости рассказывается, что у местного жителя Алибека Насрулаева полицейские якобы нашли патроны и гранату. Родственники задержанного предполагали, что их Насрулаеву могли подкинуть.

«Его жена беспокоилась, что его будут пытать. В итоге он всю вину признал. Они (родственники — ред.) полагают, что это под действием пыток», — рассказал Султанов.

2 октября в редакцию «Черновика» приходили с обыском из-за дела журналиста издания Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). В ходе обыска силовики изъяли три системных блока, подшивки газет и блокноты с записями сотрудников «Черновика».