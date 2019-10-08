Информагентство «Фергана» исключили из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте «Ферганы».

Генеральный директор агентства Даниил Кислов уточнил, что сначала причины блокировки не были известны, Роскомнадзор не направлял никаких уведомлений или предупреждений о блокировке. Позже выяснилось, что сайт включили в реестр запрещенных ресурсов из-за публикации о самоубийстве пенсионера в Кыргызстане.

«Всем известно, что законодательство России устанавливает весьма жесткие требования к информации о суициде. И мы готовы эти требования выполнять», — заявил Кислов.

Агентство не получило указания на то, что именно было нарушено, сообщила главный редактор «Ферганы» Мария Дубнова. Оно направило запрос в Роскомнадзор, где пообещали прислать ответ по почте в течение 30 дней.

«Фергану» заблокировали 1 октября. На сайте Роскомнадзора говорилось, что доступ к странице ограничили на основании статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Информационное агентство «Фергана», пишущее о событиях в постсоветской Центральной Азии, было основано в 1998 году. Оно блокировалось в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и Кыргызстане, но сейчас блокировка действует только в Туркмении.