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Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космологии и астрофизики

Культура

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Нобелевский комитет присудил премию по физике ученому Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в области физической космологии. Вторую половину награды получат Мишель Майор и Дидье Келоз за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

В 2018 году премию в этой категории вручили ученым из США, Канады и Франции за новаторские изобретения в области лазерной физики. Речь идет об оптических пинцетах и их применении в биологических системах и методе генерации высокоинтенсивных, ультра-коротких оптических импульсов.

Накануне Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследование адаптации клеток к кислороду. Открытие должно помочь определить новые стратегии в лечении таких болезней, как рак, анемия и инфаркт миокарда.

9 октября Нобелевский комитет объявит о лауреате в области химии, 10 октября — по литературе, на следующий день станет известен лауреат премии мира. Премию по экономическим наукам памяти шведского изобретателя Альфреда Нобеля присудят 14 октября. Церемония официального вручения по традиции проходит 10 декабря, в день смерти ученого.

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Теги:
kb, физика, нобелевская премия

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