Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космологии и астрофизики

Нобелевский комитет присудил премию по физике ученому Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в области физической космологии. Вторую половину награды получат Мишель Майор и Дидье Келоз за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

В 2018 году премию в этой категории вручили ученым из США, Канады и Франции за новаторские изобретения в области лазерной физики. Речь идет об оптических пинцетах и их применении в биологических системах и методе генерации высокоинтенсивных, ультра-коротких оптических импульсов.

Накануне Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследование адаптации клеток к кислороду. Открытие должно помочь определить новые стратегии в лечении таких болезней, как рак, анемия и инфаркт миокарда.

9 октября Нобелевский комитет объявит о лауреате в области химии, 10 октября — по литературе, на следующий день станет известен лауреат премии мира. Премию по экономическим наукам памяти шведского изобретателя Альфреда Нобеля присудят 14 октября. Церемония официального вручения по традиции проходит 10 декабря, в день смерти ученого.