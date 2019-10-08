Новым главой ФСИН стал бывший начальник УФСБ по Красноярскому краю

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал бывший начальник УФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно открытым источникам, Александру Калашникову 55 лет, он работает в органах госбезопасности с 1987 года. Перед тем, как возглавить ФСБ Красноярского края в мае 2017 года, он почти восемь лет руководил управлением спецслужбы по республике Коми. Летом прошлого года Калашикову присвоили звание генерал-лейтенанта.

Напомним, что 3 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку прежнего директора ФСИН Геннадия Корниенко. По словам члена московской ОНК Евы Меркачевой, отставка Корниенко связана с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе — 30 сентября главе ФСИН исполнилось 65 лет.

Выходец из КГБ и ФСБ Геннадий Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году. За последние годы его ведомство оказалось в центре скандалов из-за пыток заключенных в колониях и следственных изоляторах. После публикации «Новой» записей из ярославских ИК-1 и ИК-7 под уголовное преследование попали 15 их сотрудников. Несмотря на это, от масштабной реформы ведомства власти отказались.