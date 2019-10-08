ЕСПЧ присудил почти 6 тысяч евро жительнице Петербурга, задержанной после акции протеста в 2017 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил 5,75 тысячи евро компенсации жительнице Петербурга Катерине Корнеевой за задержание после акции протеста 12 июня 2017 года. Об этом сообщает «Апология протеста».

Корнеева утверждала, что не участвовала в протестах, но ей назначили штрафы по статьям о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия (ст. 19.3 и 20.2 КоАП). ЕСПЧ присудил ей 3,25 тысячи евро компенсации морального вреда и 2,5 тысячи евро издержек.

Суд посчитал, что в случае Корнеевой были нарушены ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции о защите прав человека. Помимо этого, ЕСПЧ признал, что привлечение по ст. 19.3 и 20.2 КоАП нарушает запрет на привлечение человека к ответственности дважды за одно и то же деяние.

12 июня 2017 года во многих городах России прошли несогласованные митинги против коррупции. По всей стране на них задержали более 1,7 тысячи человек, в том числе 866 – в Москве и 658 – в Петербурге.