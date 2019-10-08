Суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви

Басманный суд Москвы продлил до 13 января домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по ходатайству следствия, передают «Ведомости».

На тот же срок суд продлил домашний арест еще одному фигуранту дела о хищении 2,5 млрд рублей — топ-менеджеру инвесткомпании Филиппу Дельпалю. Защита ходатайствовала об освобождении каждого из них под залог в пять млн рублей.

Прокурор в ходе заседания подчеркнул, что «волокиты в деле нет». Как отметил следователь, расследование могут завершить к Новому году.

Майкл Калви, Филипп Дельпаль и еще четыре сотрудника Baring Vostok проходят по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», которое возбудили в феврале. По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять в счет долга у Первого коллекторского бюро ценные бумаги по завышенной стоимости. Калви вину отрицает и связывает обвинения с корпоративным конфликтом в банке.

В конце сентября СМИ сообщили, что новая оценка стоимости спорных акций показала невиновность руководства инвестфонда, в том числе Калви. По информации источников, из-за результатов экспертизы дело Baring Vostok в скором времени могут прекратить.