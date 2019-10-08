В новый состав ОНК Москвы, Подмосковья и Петербурга не вошли несколько правозащитников, навещавших в СИЗО политзаключенных

Общественная палата опубликовала новый состав Общественной наблюдательной комиссии в 45 регионах, в том числе впервые – в Ненецком и Чукотском автономных округах. В Москве и Петербурге в него не включили многих членов действующего состава комиссии и известных правозащитников.

В состав московской и подмосковной комиссий не вошли сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, член МХГ Евгений Еникеев, руководитель отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников и другие. В Петербурге — правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская, фиксировавшие следы пыток на фигурантах «пензенского дела».

ОП не берет в следующий созыв тех, кто активно занимался правозащитной деятельностью в предыдущем, считает Теплицкая. «Чтобы была картинка, – для Европейского Совета и не только – что общественный контроль есть, а проблем особых нет, раз не выявляют», – отметила она в разговоре с «Новой». Еникеев также связал решение «со своей активной работой в ОНК и с исками к "Лефортову"».

При этом в нее войдут политик и блогер Марина Литвинович, вернутся журналистка Елена Масюк и одна из авторов доклада об убийстве Магнитского Любовь Волкова, в составе останется корреспондентка «МК» Ева Меркачева. В ОНК по Нижегородской области вошел член СПЧ и глава Комитета против пыток Игорь Каляпин, в подмосковную — член СПЧ при губернаторе Воробьеве журналистка Марина Юденич.

«В списках [по Москве] я увидел нескольких правозащитников со стажем. Буду надеяться, что у них плодотворно будет проходить работа. Это, например, Ева Меркачева, [журналист] Борис Клин, Елена Масюк, мой коллега по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи», — поделился секретарь действующего созыва столичной комиссии Иван Мельников.

«Возможно, они не хотели повторения ситуации, когда я подала в суд на Совет Общественной палаты, как при формировании прошлого состава ОНК, — объяснила свое возвращение Елена Масюк. — По фамилиям там очень многих людей просто не знаю, и это очень большая проблема будет: члены ОНК могут посещать закрытые учреждения только вдвоем».

В новом составе ОНК по Москве не оказалось Павла Пятницкого, проходящего по делу о стрельбе в центре города, участника «списка Магнитского» Дмитрия Комнова, руководившего СИЗО «Бутырка», и Михаила Сенкевича, которых за качество работы критиковали другие члены комисии. Подмосковную ОНК покинул председатель действующего состава Антон Цветков из «Офицеров России».