Мосгорсуд отменил приговор отказавшемуся от показаний фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому

Московский городской суд по ходатайству прокуратуры отменил приговор осужденному по делу «Нового величия» Павлу Ребровскому. Дело отправлено на новое рассмотрение из-за нарушения условий досудебного соглашения, на это время его отпустят под подписку. Заседание прошло в закрытом режиме.

В апреле Люблинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. Его дело слушалось в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей, поскольку он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Процесс также проходил в закрытом режиме.

8 июля Ребровского допросили в качестве свидетеля обвинения во время рассмотрения дела других фигурантов по существу. Он отказался от признательных показаний и заявил, что на предварительном следствии его допрашивали под давлением, а следователь обещал ему условный срок. После этого Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку с целью, выяснить соблюдения досудебного соглашения Ребровского.

Рассмотрение дела «Нового величия» по существу началось в конце мая, ни один из восьми его фигурантов на скамье подсудимых вину в организации экстремистского сообщества и участии в нем не признавал.

По версии следствия, молодые люди якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако их защита настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.