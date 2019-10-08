В египетской тюрьме умер задержанный несколько месяцев назад студент из Карачаево-Черкесии

В египетской тюрьме в конце сентября скончался 22-летний уроженец Карачаево-Черкесии Алихан Казымов, задержанный местными спецслужбами несколько месяцев назад во время рейда по выявлению нелегально проживающих в стране иностранцев. Студента похоронили 3 октября под Каиром, сообщил «Кавказскому узлу» председатель диаспоры российских студентов в Египте Юсуф Шихмагомедов.

«Домой родственники забрать его не смогли. У них нет таких средств, и попросили здесь похоронить. Письменное согласие родными было выслано. Мы связались с нашими доверенными людьми, которые занимаются захоронением. Тело забрали из морга, ребята его опознали, присутствовали сотрудники консульства. Его захоронили по канонам ислама», – рассказал он.

О смерти студента из Карачаево-Черкесии рассказал в конце сентября в фейсбуке журналист Расул Тавдиряков, он не уточнял причины задержания Касымова. Тавдиряков рассказывал, что информация о смерти Казымова поступила в посольство России от спецслужб Египта.

Студент с Северного Кавказа по имени Руслан сообщил «Кавказскому узлу», что Казымов не учился официально в Аль-Азхаре – одном из самых престижных и древних мусульманских духовных университетов. Он обучался при мечетях в языковых центрах. Из-за этого у него не было документов.

«В одну из проверок его забрали в полицейский участок, как и многих. Забирают всех, не только россиян – и американцев <…>. У него была хроническая болезнь. Скорее всего, он не получал полноценную медпомощь, и началось обострение», – рассказал Руслан. Он уточнил, что Казымов находился в розыске дома и поэтому не смог получить справку из консульства и поступить в Аль-Азхар.

Правозащитник Руслан Муцольгов рассказал «Новой газете», что слышал о произошедшем, но детали ему неизвестны. «Наши соотечественники за рубежом становятся заложниками политических игр, политической конъюнктуры и так далее. <…> Они (власти и спецслужбы Египта – ред.) могли хотя бы более человечно относиться к гражданам России, которые задерживаются по подозрению в совершении преступлений», – сказал он.

Напомним, 14 августа прошлого года египетские спецслужбы задержали в Каире десять человек из Ингушетии, пятерых из них впоследствии отпустили. Всего, как уточнили «Новой газете» в МИД России, тогда были задержаны более 50 российских граждан, большинство из которых позже депортировали на родину.

О местонахождении пятерых задержанных студентов из Ингушетии – Хизира Дугиева, Илеза Аушева, Исмаила Чемурзиева, Рамазана Плиева и Али Дзейтова – не было известно почти полгода. Четверых из них в начале этого года нашли в египетской тюрьме «Тора», им предъявили обвинения в экстремизме, шпионаже и связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». О местонахождении Дугиева ничего не известно до сих пор.

8 октября им снова продлили арест на 45 суток. По словам жены Аушева Хадишат, у студентов проблемы со здоровьем, медицинскую помощь в тюрьме им не оказывают. «Они говорят им (сотрудникам тюрьмы – ред.) про свои болезни, те не особо реагируют на них», – рассказала Хадишат, добавив, что она направляла обращения в российское консульство в Египте, чтобы добиться обследования задержанных, но это ни к чему не привело.

Помимо этого, задержанные просили перевести их в другую камеру, где условия содержания лучше. «Администрация тюрьмы отказала, а ребята с ними поругались сильно, после этого в качестве наказания их перевели в карцер», – уточнила Хадишат.