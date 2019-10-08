Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии»

Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии», сообщает ТАСС.

Дело направили на рассмотрение в Мещанский суд в новом составе. Меру пресечения обвиняемым не отменил. Таким образом, представление прокуратуры суд удовлетворил частично.

«Мы очень расстроены, без комментариев», — сказала «Новой газете» адвокат Ксения Карпинская.

Решение о возврате дела в прокуратуру для устранения ошибок принял Мещанский суд 11 сентября. Судья объяснила это тем, что в утвержденном обвинении есть нарушения, которые невозможно устранить в рамках процесса. К такому выводу пришла прошедшая в апреле экспертиза. Тогда же режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых отпустили из-под домашнего ареста под подписку.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела «Седьмой студии» обналичили и похитили из выделенных Минкультом средств на «Платформу» около 133 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК). По делу, помимо Серебренникова, также проходят директор РАМТа Софья Апефельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин. Все они отрицают свою вину.