Житель Калининграда отсудил 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Он провел год в СИЗО

Жителю Калининградской области, который провел год в СИЗО, удалось отсудить миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба из-за незаконного уголовного дела. Ответчиком по иску выступало министерство финансов России, сообщает пресс-служба Славского районного суда Калининградской области.

Мужчина был арестован в 2009 году по обвинению в мошенничестве, а затем, с 2010 года находился под подпиской о невыезде, ожидая передачи дела в суд. В прошлом году он самостоятельно обратился в правоохранительные органы и выяснил, что его дело было закрыто еще шесть лет назад за отсутствием состава преступления. Все это время он был уверен, что является обвиняемым в совершении тяжких преступлений.

В суде истец отметил, что из-за несправедливого уголовного преследования у него начались проблемы со здоровьем, он не мог полноценно работать и помогать своей жене и детям. Многочисленные обыски и следственные действия у него дома также доставили ему массу неудобств. Кроме того, суд учел, что мужчина с 2012 года не знал о том, что дело прекращено, так как правоохранительные органы не уведомили его об этом.

Уголовно-процессуальный кодекс России предусматривает право на реабилитацию и возмещение гражданину вреда в результате несправедливого уголовного преследования.