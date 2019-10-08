Justice for Journalists: с 2017 года число атак на российских журналистов увеличилось более чем вдвое

С 2017 по сентябрь 2019 года число атак на российских журналистов со стороны властей и с использованием юридических или экономических механизмов увеличилось более чем в два раза. Об этом говорится в докладе фонда Justice for Journalists (Справедливость для Журналистов).

Доклад был опубликован 7 сентября, в 13 годовщину убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Он составлен на основе анализа 435 случаев атак и угроз против профессиональных и гражданских работников СМИ и редакций.

Авторы исследования обнаружили, что главным источником угроз для российских журналистов стали представители властей, а в числе методов давления из года в год остаются задержания и аресты, заведение против них уголовных или административных дел, обыски, допросы, а также содержание в заключении. В докладе говорится, что число задержаний работников СМИ за три года увеличилось втрое.

Исследователи связывают это с ростом протестных настроений и усилением репрессий против журналистов, освещающих массовые выступления. Как указано в исследовании, основные пики задержаний были в марте 2017 года, мае и сентябре 2018 года, а также июль и август 2019 года. В частности, на митингах за честные выборы и освобождение фигурантов дела о «массовых беспорядках», прошедших в Москве 27 июля, 3 и 10 августа, журналистов задерживали около 60 раз.

Авторы доклада отмечают, что с 2017 по 2019 год количество опубликованных случаев физических и нефизических (включая кибер-) атак на журналистов увеличилось на 22% и 48% соответственно. Исследователи зафиксировали 14 смертельных случаев за этот период, среди которых шесть убийств работников СМИ и три нападения, повлекшие смерть.

Самым резонансным за последние три года стало убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко летом прошлого года в Центральноафриканской республике. В докладе подчеркивается, что официальное следствие до сих пор не раскрыло это преступление и не нашло виновных, а информацию журналистских расследований во внимание не принимает.

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Фонд Justice for Journalists — это некоммерческая организация, зарегистрированная в Лондоне и основанная Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным в 2018 году. Фонд выделяет гранты на журналистские расследования преступлений против работников СМИ.