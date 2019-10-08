ЕСПЧ присудил 3 тысячи евро ростовской журналистке, с которой судился экс-мэр Новочеркасска

Европейский суд по правам человека признал, что Россия в 2007 году нарушила право на свободу выражения мнения в деле ростовской журналистки Елены Надтоки, удовлетворив иск к ней и редакции ее газеты «Частная лавочка» от экс-мэра Новочеркасска Анатолия Волкова.

Россию обязали выплатить ей 3 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда, а также 850 евро — в качестве компенсации судебных издержек и расходов. Интересы Надтоки в ЕСПЧ представляла директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Сама журналистка не дожила до этого решения, скончавшись в январе на 62-м году жизни.

Дело касается интервью Надтоки с атаманом Международного Союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское» Николаем Козицыным, которое вышло в «Частной лавочке». Его темой были коррупция и нарушения законодательства чиновниками администрации Новочеркасска. Суд признал «порочащими честь» две фразы из него, обязал опровергнуть их и выплатить 11 тысяч рублей морального вреда.

В 2016 году ЕСПЧ признавал нарушения и в связи с другим иском Волкова к журналистке от 2004 года. Тогда с журналистки взыскали 50 тысяч рублей за фразу «воровливый алтайский мужик, занявший удобное высокое кресло» в статье о нем в «Вечернем Новочеркасске», которую она тогда возглавляла. В 2017 году Верховный суд отменил это решение.