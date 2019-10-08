В администрацию президента передали более 100 тысяч подписей с требованием освободить Котова и отменить «дадинскую статью»

Активисты передали более 100 тысяч подписей в поддержку Константина Котова, осужденного по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК) и за отмену этой статьи. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Петиция в поддержку Котова была размещена на сайте change.org. В подаче подписей участвовали, в частности, бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов, Айдар Губайдулин и Алексей Миняйло.

Владислав Барабанов. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

«Это довольно формальная процедура. Мы понимаем, что она вряд ли сыграет на что-то, на какие-то позитивные изменения, потому что позитивные изменения происходят только благодаря какой-то кампании со стороны людей, благодаря выходам на улицу, благодаря протестам и разного рода акциям в поддержку людей и против политических репрессий. Поэтому это довольно формально, но для поддержки информационного пространства это необходимо», — сказал «Новой газете» Барабанов.

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Напомним, Константина Котова задержали 10 августа на акции в Москве. 5 сентября его приговорили к четырем годам колонии, свою вину он не признал. Несколько десятков юристов-государствоведов призвали КС изменить ст. 212.1 УК из-за проблем правоприменения.

Первым осужденным по этой статье был активист Ильдар Дадин, получивший два года колонии за нарушение законодательства о митингах. Его приговор отменили в 2017 году. Тогда КС признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции.