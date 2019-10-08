В Саратове возбудили уголовное дело после пыток утюгом в полицейском участке

В Саратове возбудили уголовное дело из-за побоев и пыток с применением утюга в полицейском участке. Сотрудников правоохранительных органов подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия (ст. 286 УК РФ), сообщает ИА «Свободные новости» со ссылкой на следственное управление СКР по Саратовской области.

Дело было возбуждено после того, как телеграм-канал «Театр взрослого зрителя» написал о 31-летнем жителе поселка Соколовый. Полицейские избивали его в течение пяти часов, а затем прижигали утюгом, пытаясь выбить признательные показания. В итоге задержанному мужчине пришлось оговорить себя, рассказали авторы канала.

«…Они били подозреваемого умело, практически не оставляя следов, сопровождая уговоры угрозами усугубить ситуацию, подбросив наркотики. Видя, что "клиент" не сознается, изуверы применили более изощренные методы — жертву зафиксировали в лежачем положении на полу с помощью стула и несколько раз приложились к обнаженным ягодицам утюгом, одновременно выпуская из него пар», — говорится в сообщении канала.

«В настоящее время УСБ проводит проверку. Если вина сотрудников будет доказана, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством и уволены из органов внутренних дел», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Ранее еще в одном из городов Саратовской области – Вольске – двоих полицейских заподозрили в том, что они до смерти избили человека и бросили его умирать на кладбище. Сейчас эти стражи порядка находятся в СИЗО.