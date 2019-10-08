Прокурор Москвы потребовал пять миллионов рублей с Навального и других инициаторов митинга 27 июля и 3 августа

Прокурор Москвы потребовал взыскать 2,557 миллиона рублей с инциаторов митинга 27 июля по иску, который был подан в Черемушкинский суд в начале сентября. Подробности иска пресс-секретарь суда Ирэна Козаева сообщила «МБХ медиа».

Именно в эту сумму надзорное ведомство оценило сумму, которую дополнительно пришлось потратить Росгвардии на обеспечение общественной безопасности — оплату труда бойцов и стоимость топлива для служебного транспорта.

Ответчиками по иску значатся политик Алексей Навальный, координатор его столичного штаба Олег Степанов, сотрудник ФБК Георгий Албуров, а также снятые с выборов в Мосгордуму Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Александр Соловьев и Владимир Милов.

Обновление 17:24 Общая сумма иска составляет более 4,9 миллиона рублей: прокурор потребовал взыскать еще 2,379 миллиона за митинг 3 августа отдельно с Георгия Албурова и Любови Соболь, уточнила Козаева.

Ранее стала известна сумма претензий к оппозиционерам от московского главка МВД по двум искам, поданным в конце сентября. Ущерб от привлечения дополнительных сил полиции на митинги 27 июля и 3 августа оценили в общей сложности почти в 18 миллионов рублей.

Иски к инициаторам протестов из-за недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму подавали как бюджетные структуры, так и частные компании. В пользу ГБУ «Автомобильные дороги» взыскали 3,4 миллиона рублей, в пользу «Мосгортранса» 1,2 миллиона, а в пользу Метрополитена почти 54 тысячи.

Компании-владельцу ресторана «Армения» на Тверской улице в октябре присудили около четверти миллиона. Сервис «М.Такси» потребовал с оппозиционеров почти 800 тысяч рублей за помехи в работе в дни митингов, а прокат автомобилей «Флай авто» — миллиард.