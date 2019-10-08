Полиция Москвы не нашла нарушений в действиях силовиков, избивших посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday

Главное управление МВД по Москве не нашло нарушений в действиях сотрудников полиции и Росгвардии, которые избивали посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday 1 мая. Об этом в телеграм-канале сообщает «Правозащита Открытки».

Соответствующую жалобу в прокуратуру подал рэпер Noize MC (Иван Алексеев) еще в конце мая. Оттуда обращение направили с Следственный комитет, а затем передали в ГУ МВД. В ответе полиции (есть в распоряжении «Новой») говорится, что силовики действовали «в строгом соответствии с требованиями Федерального закона», и нарушений ведомство не установило.

Между участниками фестиваля Hip-Hop Mayday и силовиками произошли столкновения после того, как людей перестали пускать к сцене из-за большого количества посетителей. По данным СМИ, пострадали более 30 посетителей мероприятия. В Росгвардии их избиения называли «адекватными ситуации».

Noize MC требовал от прокуратуры установить, почему проход на бесплатный фестиваль перекрыли, а полиция и Росгвардия разгоняли подростков дубинками и электрошокерами. В заявлении музыкант в качестве примера привел случай студента НИУ ВШЭ Максима Сидоренко, который просил СК расследовать действия избивших его силовиков. У Сидоренко в результате этого зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.