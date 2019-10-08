Полиция Москвы не нашла нарушений в действиях силовиков, избивших посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday
«Новая газета»редакция
Главное управление МВД по Москве не нашло нарушений в действиях сотрудников полиции и Росгвардии, которые избивали посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday 1 мая. Об этом в телеграм-канале сообщает «Правозащита Открытки».
Соответствующую жалобу в прокуратуру подал рэпер Noize MC (Иван Алексеев) еще в конце мая. Оттуда обращение направили с Следственный комитет, а затем передали в ГУ МВД. В ответе полиции (есть в распоряжении «Новой») говорится, что силовики действовали «в строгом соответствии с требованиями Федерального закона», и нарушений ведомство не установило.
Между участниками фестиваля Hip-Hop Mayday и силовиками произошли столкновения после того, как людей перестали пускать к сцене из-за большого количества посетителей. По данным СМИ, пострадали более 30 посетителей мероприятия. В Росгвардии их избиения называли «адекватными ситуации».
Noize MC требовал от прокуратуры установить, почему проход на бесплатный фестиваль перекрыли, а полиция и Росгвардия разгоняли подростков дубинками и электрошокерами. В заявлении музыкант в качестве примера привел случай студента НИУ ВШЭ Максима Сидоренко, который просил СК расследовать действия избивших его силовиков. У Сидоренко в результате этого зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Первого мая в Лужниках прошёл фестиваль Hip-Hop Mayday. Всё закончилось беспорядками.— baza (@bazabazon) May 3, 2019
Посетители взбунтовались, когда полиция закрыла им доступ к сцене. В сотрудников Росгвардии полетели бутылки и камни. В ответ полиция применила силу: пострадали 30 человек, 50 были задержаны. pic.twitter.com/cYtENk8efQ