У фигуранта дела, связанного с компанией сына Чайки, случился инфаркт в СИЗО

У бывшего генерального директора нерудной компании «Бердяуш» Дмитрия Супруна, осужденного на четыре года колонии по делу о растрате и ожидающего апелляции на приговор, случился инфаркт в следственном изоляторе. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Александр Лебедев.

Дмитрий Супрун перед приговором. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По его словам, мужчину доставили из СИЗО-4 (Медведково) в больницу, где сделали операцию. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

«С апреля он в СИЗО ждет, когда ему назначат апелляцию. Сначала суд девять месяцев разбирался, теперь уже пять месяцев затягивают и не могут рассмотреть жалобу на приговор. Человек все это время держал все внутри себя, переживал», — говорит Лебедев.

По его словам, другая фигурантка дела — Екатерина Краснихина — тоже несколько месяцев ожидает апелляции в СИЗО—6. Краснихина беременна и находится на 35-й неделе беременности, однако суд отказывается отпустить ее из-под ареста.

19 апреля Чертановский районный суд Москвы вынес приговор бывшим генеральным директорам нерудной компании «Бердяуш» Дмитрию Супруну и Екатерине Краснихиной, а также экономисту Елене Дорожевич по делу о растрате (ст. 160 УК). Супрун получил четыре года лишения свободы, Краснихина — шесть лет, Дорожевич — 6,5 лет. Подсудимые не признали вину.

По версии следствия, фигуранты дела в 2012–2014 годах похитили 146 миллионов рублей, переводя деньги по коммерческим договорам о поставке товаров и оказании услуг со счетов ООО «Нерудная компания «Бердяуш».

В тот период, когда совершались банковские операции, которые следствие считает преступными, собственником ООО «Нерудная компания «Бердяуш» был бизнесмен Сергей Вильшенко — то есть, по версии следствия, Вильшенко сам себя обворовал. Он тоже стал фигурантом уголовного дела, но заочно, так как покинул Россию.

В основе дела — результаты аудита, который в «Бердяуше» провели после покупки компании Артемом Чайкой. Чайка-младший приобрел ООО «Нерудная компания «Бердяуш» у Вильшенко. В феврале 2014 года бизнесмены подписали «Меморандум», в котором зафиксировали, что Чайка-младший приобретает у Вильшенко его долю за 80 миллионов долларов.