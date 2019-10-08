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В Лондоне за два дня задержали около пятисот участников экологических протестов

Общество

 

Полиция Лондона ко второму дню экологических протестов движения «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion) задержали не менее 471 человека, сообщило ведомство в твиттере. Аналогичные акции проходят в Германии, Нидерландах, США, Австралии и Новой Зеландии.

Из них более 150 человек задержали 8 октября. Многие участники вчерашней акции ночевали в палатках на улицах по всему центру города, некоторые из них приклеили себя к дороге, машинам и зданию Министерства транспорта. 

Полиция пригрозила им арестами и наказанием, в случае если они не переместятся к другим протестующим на Трафальгарскую площадь и ее окрестности — согласованную с властями площадку. Они уже начали громить их палатки, разрезая их и задерживая активистов, передает Sky News.

Накануне около 30 человек также задержали в Сиднее, более 100 экоактивистов в Амстердаме, где разбили палаточный лагерь на дороге рядом с Рейксмюсеумом, а также почти 250 в индийском Мумбае. В Нью-Йорке были заблокированы несколько улиц вокруг Нью-Йоркской фондовой биржи, а памятник быку был облит кровью.

Активисты из организованного осенью 2018 года движения Extinction Rebellion требуют от правительств по всему меру ввести чрезвычайное положение и принять меры по борьбе с изменением климата, в том числе полностью прекратить к 2025 году выбросы парниковых газов. В Лондоне после аналогичной 11-дневной акции в апреле были задержаны более 1100 человек. 

 

Теги:
задержания, экоактивисты, лондон, va

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