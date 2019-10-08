В Лондоне за два дня задержали около пятисот участников экологических протестов

Полиция Лондона ко второму дню экологических протестов движения «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion) задержали не менее 471 человека, сообщило ведомство в твиттере. Аналогичные акции проходят в Германии, Нидерландах, США, Австралии и Новой Зеландии.

Из них более 150 человек задержали 8 октября. Многие участники вчерашней акции ночевали в палатках на улицах по всему центру города, некоторые из них приклеили себя к дороге, машинам и зданию Министерства транспорта.

Полиция пригрозила им арестами и наказанием, в случае если они не переместятся к другим протестующим на Трафальгарскую площадь и ее окрестности — согласованную с властями площадку. Они уже начали громить их палатки, разрезая их и задерживая активистов, передает Sky News.

Накануне около 30 человек также задержали в Сиднее, более 100 экоактивистов в Амстердаме, где разбили палаточный лагерь на дороге рядом с Рейксмюсеумом, а также почти 250 в индийском Мумбае. В Нью-Йорке были заблокированы несколько улиц вокруг Нью-Йоркской фондовой биржи, а памятник быку был облит кровью.

Активисты из организованного осенью 2018 года движения Extinction Rebellion требуют от правительств по всему меру ввести чрезвычайное положение и принять меры по борьбе с изменением климата, в том числе полностью прекратить к 2025 году выбросы парниковых газов. В Лондоне после аналогичной 11-дневной акции в апреле были задержаны более 1100 человек.