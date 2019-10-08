Автор романа «Благоволительницы» пожаловался на вырезанные 20 страниц текста в русском переводе

Из первого издания романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, которое вышло на русском языке в 2011 году в издательстве Ad Marginem, при переводе и редактировании были изъяты около 600 фрагментов или примерно 20 страниц текста. Об этом в интервью изданию «Горький» рассказал сам писатель.

«Конечно, я знаю русский, но читаю не очень бегло, поэтому я просмотрел несколько страниц, поглядел на начало, но перевод, разумеется, не читал. [Александр] Иванов (главный редактор издательства Ad Marginem — прим.) уверил меня, что все в порядке, переведено очень литературно и очень по-русски. Я ему доверился», — рассказал автор.

По его словам, о том, что текст романа на русском языке был отцензуирован, он узнал только в 2016 году от латышского переводчика Денса Диминша.

«Первым делом я написал Александру Иванову, и он ответил, что никаких купюр там нет. Я отправил таблицу от Денса и написал, что все купюры зафиксированы мной лично. Так он был вынужден признать, что сокращения действительно есть. А потом его реакция была совершенно не такой, как нужно: он отмалчивался и отказывался серьезно об этом говорить. Я так и не получил внятного объяснения», — отметил Литтелла, добавив, что позже Иванов назвал изменение текста «улучшением».

Автор романа пояснил, что из книги были вырезаны «сексуальные сцены, но даже не секс, а рефлексии [героя книги] Макса [Ауэ] на тему пола, природы мужского и женского, которые звучат довольно двусмысленно», а также многие из галлюцинаций главного героя.

Литтелла добавил, что в 2019 году выйдет новое издание романа на русском языке, в котором все изъятые фрагменты возвращены в текст.

Роман «Благоволительницы» вышел на французском языке в 2006 году. В книге идет повествование от лица офицера СС о событиях Второй мировой войны. Книга была удостоена Гонкуровской премии и Большой премии Французской Академии.