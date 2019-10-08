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Клишас предложил блокировать пользователей мессенджеров и e-mail-сервисов за распространение запрещенной информации

Политика

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В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail-сервисов за распространение запрещенной в России информации. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе сенатора Андрея Клишаса, одного из авторов инициативы.

Клишас пояснил, что ранее уже выдвигал подобное предложение, но документ потребовал уточнения. Теперь законопроект объединяет почтовые сервисы и мессенджеры в общее понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями». По мнению сенатора, целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения. Поправки направлены на борьбу с ложными угрозами теракта и эффективное соблюдение прав граждан.

Кроме того, инициатива предусматривает введение административной ответственности в случае нарушения закона. По информации ТАСС, за отказ блокировать распространяющих запрещенную информацию пользователей грозит штраф до пяти тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юридических лиц.   

Соавторами законопроекта выступили сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Ранее эта же группа сенаторов предложила обязать e-mail-сервисы ограничивать передачу писем с запрещенной информацией. Тогда речь шла об ограничении передачи сообщений. В Mail.ru заявляли, что принятие законопроекта доставит неудобства пользователям почтовых сервисов из-за требования обязательной идентификации по номеру телефона. 

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Теги:
kb, блокировка, клишас

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