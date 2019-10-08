В Совете Федерации сообщили о наличии доказательств подготовки массовых беспорядков в Москве

Глава комиссии Совета Федерации по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы Андрей Климов заявил, что у комиссии есть материалы «о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве». Об этом сообщает ТАСС.

«Важно, что, хотя в исследуемый период попытки вмешательства мы фиксировали, но их итоговая результативность оказалась отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом», — сказал Климов на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета.

Он отметил, что внешнее вмешательство во внутренние дела России, в том числе в выборы, — объективная реальность, имеющая юридическое подтверждение и «зримое административно-финансовое обеспечение».

«О том, что иностранные мозаичные технологии работают, говорят данные недавних социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан России, в особенности москвичи, не верят во вмешательство Запада во внутриполитические процессы, включая выборы и противоправные уличные акции», — подчеркнул Климов.

На том же заседании представитель МВД Юрий Денисенко заявил, что полиции и Росгвардии удалось предотвратить массовые беспорядки в Москве перед выборами 8 сентября, которые повлекли бы «тяжкие последствия для граждан и инфраструктуры нашего города».

«Можно безусловно утверждать, что мы наблюдали четко скоординированные действия так называемых мирных протестующих. Координация протеста осуществлялась посредством социальных сетей», — подчеркнул Денисенко.

В Москве с середины июля проходили протесты из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также из-за уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля. Тогда, как и 3 августа, в центре Москвы задержали более тысячи человек. 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, однако после него, по данным «ОВД-Инфо», в центре столицы были задержаны более 250 человек.

После общественного резонанса от уголовного преследования в связи с непричастностью к преступлениям освободили Даниила Конона, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Валерия Костенка, Дмитрия Васильева и Алексея Миняйло. Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинения в «массовых беспорядках» и предъявили новые — по статье о призывах к экстремизму, он находится под домашним арестом.

Фигурантами дела о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК) и о применении насилия к полицейским (ст. 318 УК) остаются Самариддин Раджабов, Сергей Фомин, Даниил Беглец, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Эдуард Малышевский, Никита Чирцов, Павел Устинов и Евгений Коваленко.