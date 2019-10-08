Суд признал незаконной платную регистрацию на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах
Московский городской суд удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) об отмене платной регистрации на рейсы авиакомпании «Победа» в зарубежных аэропортах. Об этом сообщает Интерфакс.
В прокуратуре установили, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами перевозчик или обслуживающая организация обеспечивает в аэропорту в том числе регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке.
Таким образом, плата в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств, которую ввела «Победа», «напрямую противоречит указанным положениям закона», отметили в прокуратуре.
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Ранее суд отказался запрещать платную регистрацию для пассажиров «Победы» за границей. Платная регистрация на рейсы «Победы» в иностранных аэропортах появилось в октябре прошлого года.
«Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — объясняли нововведение в компании.
По мнению представителей «Победы» такая мера будет стимулировать пассажиров регистрироваться онлайн, что будет бесплатным. Глава авиакомпании Андрей Калмыков утверждал, что нововведение поможет сэкономить компании около 200 рублей на человека: «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение».
В авиакомпании хотели ввести аналогичное правило и в российских аэропортах, но в Минтрансе идею не поддержали.