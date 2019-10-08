Суд обязал «Эхо Москвы» опровергнуть слова Геннадия Гудкова о мусоросжигательных заводах в Подмосковье

Арбитражный суд Москвы обязал радиостанцию «Эхо Москвы» опровергнуть три из семи отрывков программы с участием Геннадия Гудкова, в которой он говорил об экологических проблемах в Подмосковье из-за деятельности компании «РТ-Инвест». Об этом сообщает «МБХ медиа».

Кроме того, суд обязал Гудкова выплатить 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации главе компании Андрею Шипелову, а «Эхо Москвы» — оплатить судебные издержки на сумму 403 тысячи рублей.

По мнению истца, Гудков в программе распространял недостоверные сведения, которые нанесли ущерб чести, достоинству и деловой репутации Шипелова и причинили ему моральный вред. Поводом для иска стала программа «2019», вышедшая в эфир «Эха Москвы» 22 марта.

«РТ-Инвест» занимается строительством свалок и мусоросжигательных заводов в Подмосковье. По данным РБК, компания связана с бизнесменом Игорем Ротенбергом.