В Иркутской области двое подростков пострадали из-за пожара в полицейской машине. МВД обвинило их в умышленном поджоге

Двое подростков из Иркутска после задержания получили сильные ожоги в полицейской машине, которая воспламенилась после того, как они воспользовались зажигалкой в полной темноте. Об этом пишет «Тайга.Info».

Подростков задержали 18 сентября в магазине, куда они зашли, чтобы разменять деньги. По их словам, продавщица потребовала заплатить за друга, который «три дня назад что-то украл».

«Мы за него расплатились. Она не отпирала дверь, приехала охрана через 15−20 минут — четыре человека, которые не пропускали нас. Потом приехала полиция», — рассказал один из юношей.

Сотрудники полиции вывели подростков на улицу, досмотрели и посадили в служебный «УАЗ». «В отсеке для заключенных было абсолютно темно. Мы были заперты вдвоем. Мой друг нашел зажигалку под лавочкой, и когда у меня упал телефон, он чиркнул зажигалкой — все вспыхнуло <…>

Я, испугавшись, пытаюсь тушить, на меня все брызгает, я начинаю гореть. Мы долбимся [в дверь], сотрудники начинают смеяться, снимать нас на камеру — видимо, что-то было смешное. Потом нас прицепили к столбу наручниками, было очень больно.

Потом нас посадили сначала в машину охраны, а потом — в машину ППС. Потом приехала скорая, мне поставили укол и увезли в больницу», — вспоминает пострадавший. По словам матери одного из подростков, в салоне полицейской машины находилась бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью.

По верссии полицейских, молодые люди совершили умышленный поджог машины. «Благодаря принятым мерам, сотрудникам полиции удалось своевременно извлечь виновников инцидента из транспортного средства, оказать им первую помощь и тем самым предотвратить наступление тяжких последствий», — говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что у одного из получивших ожоги было зафиксировано наркотическое опьянение. Областное МВД начало служебную проверку по факту случившегося.