«Левада-центр»: больше трети россиян назвали несправедливыми приговоры по «делу 212»

«Несправедливыми и политически мотивированными» приговоры участникам московских протестов считают 38% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра». «Справедливыми и беспристрастными» решения московских судов назвалали 24%.

Респонденты, когда их просили назвать самые запомнившиеся события сентября, часто вспоминали московские митинги в поддержку фигурантов «дела 212» – их назвали 6% опрошенных. Лидером списка стали выборы в рамках единого дня голосования – их упомянул каждый шестой (16%), тогда как год назад так говорил каждый четвертый (24%).

Около половины опрошенных посчитали выборы честными (53%) и довольны их результатами (50%). Нечестными же их счел каждый третий (35%), о недовольстве итогами заявили почти 30%.

Выборы становятся все больше рутинными и неинтересными событиями, объяснил результаты директор «Левада-центра» Лев Гудков в разговоре с «Ведомостями». При этом высокую информированность о протестах и негативную оценку жестких разгонов показали даже фокус-группы в небольших городах, отметил он.

Все участники московских акций протеста, дела которых дошли до рассмотрения в суде по существу, получили реальные сроки: Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии за брошенный бак, Кирилла Жукова — к 3 годам за приподнятое забрало на шлеме росгвардейца, схватившего за руку полицейского во время задержания Данилу Беглеца — к 2 годам.

Активисту Константину Котову дали 4 года по «дадинской» статье о нарушении правил митингов, а блогеру Владиславу Синице — 5 лет за твит с угрозами детям силовиков. Актера Павла Устинова приговорили к 4 годам колонии за вывих у росгвардейца при задержании, однако после общественного резонанса их заменили на год условного срока.