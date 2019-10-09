Экс-начальника колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, объявили в розыск из-за испорченных консервов

Следственный комитет по Белгородской области заочно предъявил обвинение и объявил в розыск экс-начальника колонии №4 в Алексеевке, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления.

Речь идет о Сергее Макарове, который уволился с должности в 2018 году, отмечает ТАСС. Дело о махинациях с госконтрактами для нужд МВД, ущерб по которым оценили в 14 миллионов рублей, завели в этом году (ч.1 ст. 293 УК).

По данным следствия, администрация колонии заключила со структурой МВД 12 госконтрактов на поставку консервированных овощей и получила от них 80% суммы авансом. На эти деньги они в 2016-2017 годах арендовали у местной компании цех, однако получившиеся консервы из-за несоответствия требованиям не были приняты заказчиком.