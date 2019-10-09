Всемирный банк в четвертый раз за год снизил прогноз по росту российской экономики

Всемирный банк прогнозирует замедление в 2019 году роста российского ВВП до 1%, говорится в последнем докладе организации. В январе ожидания находились на уровне 1,5%, в апреле снизились до 1,4%, а в июне — до 1,2%. ВБ также понизил прогноз на 2020 год до 1,7%.

В докладе это объясняется продлением экономических санкций, слабым ростом розничной торговли из-за повышения НДС в январе, снижением промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также скандалом с загрязнениями на основных нефтепроводах в Европу, в том числе на «Дружбе».

В начале сентября оценку росту экономики снизил Центробанк — до 0,8-1,3% с 1-1,5%, Минэкономразвития ожидает показатель на уровне 1,3%. Более пессимистичные оценки давал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В октябре консенсус-прогноз по росту ВВП России до 1,1% с 1,2% снизили и аналитики FocusEconomics, основываясь на текущих прогнозах инвестбанков, исследовательских институтов и рейтинговых агентств.