Сенаторы США сообщили о росте активности российской «фабрики троллей» после выборов президента

Комитет по разведке Сената США сообщил об увеличении активности в соцсетях «Агентства интернет-исследований» (более известного как «фабрика троллей» бизнесмена Евгения Пригожина) после американских президентских выборов 2016 года. Об этом говорится в докладе комитета.

В документе указано, что агентство «по указанию Кремля» через соцсети пыталось повлиять на итоги голосования, поддерживая кандидатуру Дональда Трампа и препятствуя кампании Хиллари Клинтон. По мнению авторов доклада, перед выборами президента США в 2020 году российские власти могут вновь предпринять попытки вмешательства.

Комитет также обнаружил, что от действий «фабрики троллей» больше других этнических групп пострадали афроамериканцы. Как отмечается в докладе, агентство через фейсбук, инстаграм и твиттер старалось «усилить внутреннюю напряженность в США и увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание» (цитата по РБК). Комитет по разведке в связи с этим рекомендовал Конгрессу рассмотреть новые законопроекты по раскрытию источников, финансирующих связанную с выборами онлайн-рекламу.

Кремль ничего нового в докладе американских сенаторов о вмешательстве в выборы не увидел, передает ТАСС. «Рецидив старого», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года, обвинил «Агентство интернет-исследований» и Евгения Пригожина во вмешательстве в выборы с использованием фейковых аккаунтов в соцсетях. Бизнесмен утверждал, что принадлежащие ему компании в американские выборы не вмешивались, Кремль также отрицает обвинения в свой адрес.