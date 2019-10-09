ФСБ и СК отчитались о задержании двух жителей Кабардино-Балкарии, которые перевели ИГ 6 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали в Кабардино-Балкарии 25-летнего местного жителя и его 30-летнюю сестру по делу о финансировании сирийских боевиков «Исламского государства» (признанной судом террористической и запрещенной организации). Об этом сообщили пресс-службы ФСБ и управления СК по Москве.

По данным властей, с февраля 2015 года они успели через чат в телеграме собрать более 6 миллионов рублей. Их сторонники находились также в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Краснодарском и Ставропольском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Тюменской области.

В рамках дела провели более 90 обысков, в отношении ряда перечислявших деньги также возбуждены дела. Всего их было не менее 100 человек, среди которых — участник нападения в 2005 году в Нальчике под руководством Шамиля Басаева, отметили в ФСБ. В ходе обысков изъяли около 6 тысяч долларов, 60 банковских карт и признанную экстремистской религиозную литературу.