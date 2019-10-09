Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за расследование роли Украины в деле МН17

Депутаты парламента Нидерландов единогласно проголосовали за требование к правительству страны расследовать роль Украины в деле о крушении малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится на сайте законодательного органа страны.

С соответствующей инициативой выступил депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам. Депутаты считают, что от Киева нужно потребовать объяснений, почему власти страны не закрыли воздушное пространство в зоне конфликта на востоке Украины.

Motie nader feitenonderzoek sluiting luchtruim Oekraïne van CDA en @MichielvNispen SP wordt mede ondertekend door CU, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. En @ministerBlok laat het oordeel aan de kamer. #MH17 https://t.co/dyqkE5aPUm pic.twitter.com/mDdQK3Qi53 — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) October 1, 2019

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что Киеву скрывать нечего, и украинские власти всегда готовы предоставить необходимую информацию.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок говорил, что правительство не видит юридических оснований для расследования роли Украины, но возражать против рассмотрения такого вопроса не стал. При этом он отметил, что при расследовании потребуется сотрудничество с Москвой, так как речь идет и о российском воздушном пространстве.

Напомним, Boeing 777, летевший рейсом МН17, сбили над Донбассом 17 июля 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей. Международная совместная следственная группа заявила о причастности к катастрофе троих россиян и гражданина Украины. Они объявлены в международный розыск, суд начнется в марте 2020 года. Российские власти отрицают причастность к катастрофе.