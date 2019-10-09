На портале госзакупок обнаружили номера спецсвязи более ста чиновников и силовиков

На сайте госзакупок за последние несколько лет в отчетах об исполнении контрактов с ФСО о предоставлении спецсвязи были опубликованы номера более сотни высокопоставленных чиновников и силовиков, обнаружила «Медуза». Номера, вероятно, передавали другим людям, дозвониться по ним удалось только до главы ЦИК Эллы Памфиловой.

В открытом доступе нашли номера Следственного комитета (в том числе его главы Александра Бастрыкина), командиров частей Росгвардии и дивизии имени Дзержинского, Центра защиты связи и информации МВД и пресс-секретаря ведомства Ирины Волк, Генпрокуратуры, Минюста, Росрезерва и администраций глав Дагестана и Владимирской области.

По контрактам стоимостью 7800 рублей год выделяются отдельные номера, закрепленные за конкретными чиновниками, или диапазоны для ведомства. Скрывала их в документации только Генпрокуратура, московская мэрия в одном из отчетов прикрыла их бумажкой «конфеденциально», однако впоследствии публиковала без купюр.

Хотя контракт на обеспечение спецсвязью запрещает передавать абонентский терминал третьим лицам, «Медуза» обнаружила признаки того, что в ряде случаев номера передавались помощникам чиновникам. Приложение GetContact, которое показывает, как записаны номера в контактах других пользователей, например, определило один номер как «Пом[ощник экс-председателя правительства Дагестана Абдулсамада] Гамидова Саша», а номер уволенного из-за дела Голунова начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова — как «Федор Иванов, Внуково» (так зовут участкового из подмосковного Внуково).

При этом один из авторов материала в эфире «Эха Москвы» дозвонился по номеру, закрепленному за главой ЦИК Эллой Памфиловой. В GetContact он был записан как «Сергей Миронов, помощник [экс-главы ЦИК Владимира] Чурова». Трубку взяла сама Памфилова: «Вы просто проверяете телефоны, распечатанные на "Медузе"? Ну вот и проверили. Всего доброго, до свидания». Владельцы других номеров не отвечали.