Осужденный по «делу 212» Иван Подкопаев отказался от признательных показаний

Фигурант «дела 212» Иван Подкопаев, осужденных на три года колонии из-за митинга 27 июля, отказался от признательных показаний. Об этом он заявил во время рассмотрения апелляции на приговор, передает корреспондент «Новой» из зала суда.

«Свои действия не считаю преступлением. Прошу суд вынести оправдательный приговор», — заявил Подкопаев.

В ходе заседания Подкопаев заявлял отводы прокурору и судье, но их не удовлетворили. После этого он отказался от услуг адвоката Николя Фомина, уточнив, что это не связано с материальным положением. В качестве второго защитника по просьбе обвиняемого суд назначил его отца, Романа Подкопаева.

3 сентября Подкопоева приговорили к трем годам колонии общего режима. По версии следствия, он, скрыв лицо под балаклавой, распылил газовый баллончик в сторону полицейских и росгвардейцев. В суде Подкопаев признал вину и раскаялся.