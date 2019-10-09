Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — отмечают в министерстве.

«Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, — просто очередная попытка задушить ФБК», — считает директор фонда Иван Жданов. По его словам, ФБК финансируется «исключительно гражданами Российской Федерации».

В соответствии с принятым в 2012 году законом Минюст признает иноагентом организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью.

Следственный комитет 3 августа объявил о возбуждении против ФБК дела об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК поступила «крупная сумма денег» как в рублях, так и в иностранный валюте. Делом занимаются 112 следователей по особо важным делам.