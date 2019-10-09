Суд смягчил приговор фигуранту «дела 212» Ивану Подкопаеву. Он проведет в колонии два года вместо трех

Мосгорсуд смягчил приговор Ивану Подкопаеву, осужденному по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на митинге 27 июля.

Суд признал смягчающим обстоятельством возмещение морального вреда и постановил приговорить Подкопаева к двум годам колонии. Таким образом, Мосгорсуд сократил срок на один год (суд предыдущей инстанции ранее приговорил Подкопаева к трем годам колонии – ред.).

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

На суде фигурант «дела 212» Иван Подкопаев отказался от признательных показаний. В ходе заседания Подкопаев заявлял отводы прокурору и судье, но их не удовлетворили. После этого он отказался от услуг адвоката Николя Фомина, уточнив, что это не связано с материальным положением. В качестве второго защитника по просьбе обвиняемого суд назначил его отца, Романа Подкопаева.

Затем молодой человек выступил с последним словом:

— Дорогие друзья, соотечественники, соратники. Продолжайте борьбу за право быть хозяевами своей земли, за независимое и крепкое будущее. Умное и грамотное. С оглядкой на прошлое. Власть паразитов уже показала свою слабость. Нам нужно довести свое дело до конца, чтобы наши потомки были счастливы, чтобы нам не было стыдно смотреть им в глаза.

Напомним, 3 сентября Подкопоева приговорили к трем годам колонии общего режима. По версии следствия, он, скрыв лицо под балаклавой, распылил газовый баллончик в сторону полицейских и росгвардейцев.