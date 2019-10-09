Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

Нобелевский комитет присудил премию по химии ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Об этом сообщается в твиттере комитета.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Уиттингхем в 1970-х годах разработал первую функциональную литиевую батарею, Гуденаф — удвоил ее потенциал и создал необходимые условия для более мощной работы, а Йошино удалось убрать чистый литий из батареи и использовать только ионы лития, которые безопаснее. Литий-ионные батареи изменили жизнь людей и используются во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей, отметили в комитете.

В 2018 году премию в этой категории получили ученые Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегор Винтер за совместное исследование фагового отображения пептидов и антител. Прошлогодние лауреаты изобрели методы, которые используются для экологичного химического производства, создания новых материалов и устойчивого биотоплива.

Накануне Нобелевскую премию по физике присудили ученому Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишель Майор и Дидье Келоз за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

10 октября станет известен лауреат премии по литературе, на следующий день — премии мира. Награду по экономическим наукам памяти шведского изобретателя Альфреда Нобеля присудят 14 октября. Церемония официального вручения по традиции пройдет 10 декабря, в день смерти ученого.