В Госдуме решили отказаться от командировок в США после допроса депутата Юмашевой в Нью-Йорке

В Госдуме решили приостановить поездки депутатов в США из-за допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Об этом в своем телеграм-канале сообщила советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.

«Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной Думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства», — заявила Кашеварова. По ее мнению, такое отношение к представителю российской власти в других странах недопустимо.

Как подчеркивает Кашеварова, поездки приостановят до официальных извинений американских властей и объяснения причин допроса Юмашевой. Депутат отметила, что уже отменена командировка в США председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Интерфаксу Кашеварова уточнила, что официально Совет Думы рассмотрит вопрос 9 октября.

Юмашеву 5 октября допросил сотрудник ФБР в аэропорту Нью-Йорка, куда она прилетела для посещения форма «Диалог Форт-Росс». В МИД России назвали это «очередной враждебной акцией» и выразили «решительный протест».