Bloomberg сообщил о вхождении турецких войск на территорию Сирии

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, чтобы оттеснить контролирующих пограничную зону курдов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, небольшая группа турецких войск утром вошла в Сирию недалеко от городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более масштабному наступлению. При этом в Минобороны Турции заявили, что все еще продолжается процесс переброски войск к границе.

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности армии действовать против сирийских курдов у турецкой границы для обеспечения безопасной зоны. Турция также собирается действовать против курдских Отрядов народной самообороны, которых считает террористическими.

США в свою очередь поддерживает курдов как главных союзников в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Американский президент Дональд Трамп заявил, что войска США покинут Сирию, но затем пообещал продолжать поддержку курдов.