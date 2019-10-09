У синагоги в немецком Галле произошла стрельба. Есть погибшие

В немецком городе Галле у синагоги произошла стрельба, пишет Welt.

По данным полиции, в результате произошедшего погибли два человека. По информации Bild, несколько человек ранены. Помимо стрельбы, также была брошена граната в сторону еврейского кладбища.

Предполагаемые преступники скрылись на машине. Позже полиция задержала одного человека.

Правоохранители призвали местных жителей оставаться в квартирах или посещать безопасные места. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn закрыл станцию в Галле.