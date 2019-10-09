У синагоги в немецком Галле произошла стрельба. Есть погибшие
В немецком городе Галле у синагоги произошла стрельба, пишет Welt.
По данным полиции, в результате произошедшего погибли два человека. По информации Bild, несколько человек ранены. Помимо стрельбы, также была брошена граната в сторону еврейского кладбища.
Предполагаемые преступники скрылись на машине. Позже полиция задержала одного человека.
Правоохранители призвали местных жителей оставаться в квартирах или посещать безопасные места. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn закрыл станцию в Галле.
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