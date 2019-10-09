Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 210 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

У синагоги в немецком Галле произошла стрельба. Есть погибшие

Общество

 

В немецком городе Галле у синагоги произошла стрельба, пишет Welt. 

По данным полиции, в результате произошедшего погибли два человека. По информации Bild, несколько человек ранены. Помимо стрельбы, также была брошена граната в сторону еврейского кладбища. 

 Предполагаемые преступники скрылись на машине. Позже полиция задержала одного человека. 

Правоохранители призвали местных жителей оставаться в квартирах или посещать безопасные места. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn закрыл станцию в Галле.  

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
em, стрельба, германия

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera