Полиция хочет проводить профилактические беседы о «недопустимости антиобщественного поведения»

МВД собирается проводить профилактические беседы о недопустимости антиобщественного поведения. На проект приказа обратили внимание «Открытые медиа».

Согласно документу, такие беседы будут нацелены на «оказание воспитательного воздействия» для недопущения антиобщественного поведения. Полиция хочет проводить беседы с гражданами, находящимися на профилактическом учете, и с теми, чье поведение говорит о «намерении совершить правонарушение».

Профилактическая беседа будет состоять из разъяснений гражданину его моральной и правовой ответственности перед обществом и государством. Полицейские также собираются рассказывать о возможных последствиях антиобщественного поведения. Проект опубликован для общественного обсуждения до 23 октября.

В начале августа стало известно, что полицейские проводили поквартирный обход гражданских активистов и опрашивали об их отношении к акциям протеста. Согласно опросному листу, в обязанности силовиков также входила профилактическая беседа с активистами и их сожителями.