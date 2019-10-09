В Кремле назвали «криминальным чтивом» статью NYT о подразделении ГРУ по дестабилизации Европы

В Кремле усомнились в правдивости публикации The New York Times, которая накануне рассказала о спецподразделении Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), которое может быть ответственно за дестабилизацию ситуации в Европе.

«Подобные публикации, это, скажем так, из разряда "криминального чтива", pulp fiction по-английски», — приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Интерфакс. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в выстраивании «добрых отношений» с Европой.

В статье NYT со ссылкой на источники в спецслужбах четырех стран утверждается, что специалисты воинской части 29155, расположенной в Москве, занимаются подрывной деятельностью, «диверсионными миссиями» и могут стоять за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также за попыткой переворота в Черногории в 2016 году.

По информации газеты, в этой воинской части служат участники кампаний в Афганистане, Чечне и Украине. Как передает NYT, их операции настолько секретны, что о существовании подразделения не знают даже в других отделах ГРУ.