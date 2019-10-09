Суд отказался смягчить приговор Кириллу Жукову, поднявшему забрало на шлеме росгвардейца на акции 27 июля

Московский городской суд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, приподнявшему забрало на шлеме росгвардейца на акции протеста 27 июля в центре Москвы, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Прокурор требовал признать законным приговор Жукову, которого ранее осудили на три года колонии. Защита утверждала, что права Жукова были нарушены. В частности, не были исследованы вещественные доказательства. «Возникают сомнения, что они вообще имеются [в материалах дела]», — отметила адвокат Светлана Байтурина.

Защитница добавила, что суд первой инстанции отправил Жукова в колонию общего режима, хотя законом предусмотрено содержание в колонии-поселения. В приговоре не было указано никакой мотивации для вынесения такого решения, подчеркнула адвокат.

Судья Лаврова отказалась приобщить акт осмотра шлема и допросить участников следственного эксперимента, который проводился, чтобы установить: от прикосновения к забралу росгвардеец не мог получить «физическую боль».

На заседании Кирилл Жуков выступил с последним словом:

— Я хочу напомнить о правосудии. Его задачи — не только обвинительные приговоры и штрафы. Судебная система обязана считать обвиненного человека невиновным. Меня обвиняют в насилии, хотя само определение слова насилия меня оправдывает. Сам потерпевший говорил, что расценивает мои действия как привлечение внимания, просил дать мне «второй шанс». Я считаю, что мне не нужен второй шанс, потому что я абсолютно невиновен. <...>

Все это дело — одно сплошное сомнение. Должен отметить жестокость и несоразмерность приговора первой инстанции. Павлу Устинову за более тяжкую статью дали год условно. А мне дали три года реального срока. Отягчающих обстоятельств нет, а характеризуюсь я исключительно положительно. Я считаю, что любой приговор, кроме оправдательного, будет издевательством над законом и судом. И позором.

Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии общего режима за применение неопасного насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). На акции 27 июля он попытался приподнять забрало росгвардейца, чем причины ему «физическую боль». Свою вину Жуков не признал.