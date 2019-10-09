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Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдов и ИГ в Сирии

Политика

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Эрдоган заявил, что турецкие войска начали операцию «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».  По его словам, цель операции — предотвращение «террористического коридора» на границе Турции и обеспечение мира в регионе.

CNN Turk передает, что в районе приграничного сирийского города Рас-эль-Айн самолеты F-16 уже нанесли несколько мощных ударов. По данным Reuters, в скором времени к операции присоединится артиллерия.

О пересечении войсками Турции сирийской границы СМИ сообщили утром. Эрдоган заявил о готовности турецкой армии начать военную операцию 5 сентября после того, как США объявили о выводе своих войск из Сирии. При этом американский президент Дональд Трамп предостерегал Турцию от начала операции и заявлял, что США не продолжат поддерживать курдов как главных союзников в борьбе с ИГИЛ.

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Теги:
исламское государство, сирия, курды

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