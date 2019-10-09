Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдов и ИГ в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. Об этом он сообщил в своем твиттере.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Эрдоган заявил, что турецкие войска начали операцию «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По его словам, цель операции — предотвращение «террористического коридора» на границе Турции и обеспечение мира в регионе.

CNN Turk передает, что в районе приграничного сирийского города Рас-эль-Айн самолеты F-16 уже нанесли несколько мощных ударов. По данным Reuters, в скором времени к операции присоединится артиллерия.

О пересечении войсками Турции сирийской границы СМИ сообщили утром. Эрдоган заявил о готовности турецкой армии начать военную операцию 5 сентября после того, как США объявили о выводе своих войск из Сирии. При этом американский президент Дональд Трамп предостерегал Турцию от начала операции и заявлял, что США не продолжат поддерживать курдов как главных союзников в борьбе с ИГИЛ.