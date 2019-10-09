Минюст: ФБК включили в список иностранных агентов из-за «траншей из Испании и США»

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального был внесен в список иностранных агентов, так как НКО получала деньги из-за рубежа, утверждают в Минюсте.

На сайте министерства сказано, что источниками финансирования ФБК были компании Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании.

«Из Испании два транша и еще из США, на общую сумму более 140 тысяч рублей», — объяснил Интерфаксу и.о. департамента по делам НКО Владимир Титов.

По его словам, сотрудники фонда «осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия», а иностранное финансирование фонда является поводом для включения их в список иноагентов.

Как выянили «Открытые медиа», владельцем компании Star-Doors.Com, которая занимается производством межкомнатных дверей, оказался живущий во Флориде гражданин России Юрий Маслихов. Сотрудница компании подтвердила изданию, что Маслихов действительно перечислял деньги фонду Навального, но делал это как частное лицо в пользу другого частного лица.

Напомним, что ранее в среду Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в реестр иностранных агентов. Основатель фонда Алексей Навальный призвал Минюст публично предоставить доказательства иностранного финансирования.

«ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК — ваши пожертвования (граждан РФ). Действия Минюста абсолютно незаконны и, очевидно, по прямому приказу Путина», — сказал он.

3 августа Следственный комитет объявил о возбуждении против ФБК дела об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК поступила «крупная сумма денег» как в рублях, так и в иностранный валюте. Делом занимаются 112 следователей по особо важным делам.