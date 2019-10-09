Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе экс-полицейского, участвовавшего в задержании Голунова

Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского Романа Феофанова, участвовавшего в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Ответчиками выступали ГУ МВД по Москве и столичное УВД по ЗАО. Помимо восстановления на службе, Феофанов требовал признать незаконными заключения служебной проверки, наложение дисциплинарного взыскания и приказа об увольнении.

Слушания по искам Андрея Щирова и Максима Уметбаева — других экс-полицейских, уволенных из-за «дела Голунова», пройдут 10 и 17 октября соответственно.

Напомним, корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Голунов рассказывал, что наркотики ему подбросили полицейские.

После этого президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции. Нескольких полицейских из УВД по ЗАО отстранили от работы, а в июле — уволили из органов внутренних дел. В сентябре стало известно, что трое бывших сотрудников МВД потребовали восстановить их на службе.