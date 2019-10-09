72-летнего жителя Ростовской области приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о госизмене

Ростовский областной суд приговорил 72-летнего Владимира Моргунова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в госизмене, сообщает Интерфакс.

Жителя поселка Черткова Ростовской области задержали в ноябре прошлого года, в его доме провели обыск и нашли два паспорта на его имя – российский и украинский. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили множество сим-карт и десять коробок из-под телефонов. Моргунову предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («государственная измена»).

Следствие обвиняло Моргунова в том, что он встречался с сотрудниками иностранной спецслужбы на территории Украины и передавал им информацию о размещении военных сил и техники в приграничных зонах, а также рассказывал о ситуации в общественно-политической и экономической жизни Чертковского района, который находится у границы с Украиной.

Моргунов согласился с предъявленными обвинениями и выбрал особый порядок проведения слушаний по делу. Гособвинение просило для него 8 лет лишения свободы. Ранее региональное издание Дон 24 сообщило, что согласно найденным во время обыска документам Моргунов являлся казачьим полковником, советником войскового атамана МОО «Возрожденное казачество Руси» (ВКР), а также начальником штаба Чертковского юрта ВКР.

Это не первое громкое дело о госизмене. В июле прошлого года аналогичное обвинение ФСБ предъявила 75-летнему ведущему научному сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, который якобы пересылал секретную информацию в Бельгию по электронной почте. Он провел больше года в СИЗО, а в сентября этого года по состоянию здоровья был переведен домой под подписку о невыезде.