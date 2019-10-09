Адвокат: фигуранту «московского дела» Губайдулину могут предъявить новое обвинение

Фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину, который находится под подпиской о невыезде, могут предъявить новое обвинение. Об этом сообщил «Новой газете» адвокат Максим Пашков.

Он рассказал о вызове в Следственный комитет и предположил, что следствие может переформулировать ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти). «В одну, в другую сторону – непонятно, завтра узнаем», – сказал защитник.

Губайдулина арестовали в августе. Его обвиняли в участии в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля, но позже предъявили обвинение в покушении на нападение на силовика (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК) и выделили дело в отдельное производство. Губайдулин бросил в сторону силовиков пластиковую бутылку, но промахнулся.

18 сентября суд вернул дело в прокуратуру. После этого Губайдулина отпустили под подписку о невыезде.