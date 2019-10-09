Осужденный год назад бывший мэр Махачкалы вышел на свободу по УДО

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев, осужденный на 4 года колонии общего режима за махинации с землей, вышел на свободу по УДО. Об этом пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила Интерфаксу.

Решение о досрочном освобождении 24 сентября принял Советский суд Махачкалы, а впоследствии республиканский Верховный суд признал его законным. Приговор Мусаеву вынесли в октябре 2018 года, он находился под стражей с января прошлого года.

По версии следствия, возглавивший город в июле 2015 года Мусаев незаконно распоряжался землей, которая была в муниципальной собственности. Так, например, он за 1,1 миллиона рублей передал частной компании участок площадью в 17,5 тысяч кв. м., тогда как его реальная стоимость составляла около 45 миллионов. Всего ущерб от его действий оценили в 48 миллионов.